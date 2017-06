Lichtende nachtwolken gezien boven Drenthe

MEPPEN - Natuurfotograaf Karin Broekhuijsen uit De Kiel heeft afgelopen nacht lichtende nachtwolken gespot in de Mepper Hooilanden, tussen Meppen en Gees.

Lichtende nachtwolken zijn een bijzonder natuurfenomeen en komen niet vaak voor in Nederland. "Ze ontstaan doordat hoog in de atmosfeer methaan wordt omgezet in waterdamp", zegt Broekhuijsen. "Doordat het op die hoogte heel koud is, bevriest de waterdamp en vormt het wolken van ijskristallen. Als het ‘s nachts donker is, weerkaatsen deze hoge wolken het zonlicht."Broekhuijsen probeert elk jaar, vanaf eind mei tot begin augustus, het natuurfenomeen vast te leggen. Dit doet ze regelmatig in de Mepper Hooilanden, haar allermooiste plekje in de provincie. "Eindelijk was het afgelopen nacht voor het eerst dit jaar goed te zien in ons eigen Drenthe. Na twaalven zag ik ze. Ze bleven lang, maar om half drie schoof er een wolk voorbij. Toen ging ik maar naar huis."De fotograaf hoopt het fenomeen dit jaar nog een keer te zien. "Nog een maand en het lichtende nachtwolken-seizoen is helaas weer voorbij. Het fotograferen ervan is voor mij een verslavende bezigheid. Ik kom er menig nacht mijn bed voor uit, in de hoop weer een glimp op te vangen van deze indrukwekkende wolken."