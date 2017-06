Nog maar een half jaar bezig en nu al de leukste kapsalon van Nederland

Ondernemer Mehdi Alkuryfy met twee van zijn gewonnen prijzen (foto: De Drentse Zaak)

ASSEN - Kapsalon Barberosi uit Assen is de leukste kapsalon van ons land. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens de Brooklyn Nights Award Show in Aalsmeer.

Van de achthonderd kappers in de zaal ging de Asser ondernemer Mehdi Alkuryfy (32) er met de hoofdprijs in de categorie 'leukste kapsalon' vandoor.



'Heel sociaal'

"Het is echt ongelooflijk. Ik ben nog maar een half jaar voor mezelf begonnen. Dit is echt fantastisch", zegt Alkuryfy. Hij heeft wel een idee waarom hij de meeste stemmen in de wacht heeft gesleept. "Ik neem de tijd voor de klant, dat is heel belangrijk. En ik ben heel sociaal met de klant en natuurlijk staat de koffie altijd klaar." Na zijn nominatie, riep hij zoveel mogelijk mensen op om op zijn kapsalon te stemmen, onder meer via Facebook. En dat wierp zijn vruchten af.



Drie prijzen

Aan het einde van de avond sleepte de kapper drie prijzen vanuit Aalsmeer mee terug naar Assen. Eerst won hij de prijs voor leukste kapsalon van Assen, vervolgens die van leukste kapsalon van Drenthe en uiteindelijk dus ook de prijs voor leukste kapsalon van Nederland.