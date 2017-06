Live: Wat wordt het leukste dorpshuis van Drenthe?

De verkiezing is in het atrium van RTV Drenthe (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een spannende avond voor vijf dorpen in onze provincie. Welk dorp heeft het beste dorpshuis?

De vijf finalisten voor de verkiezing Dorpshuis van het jaar zijn:- Dorpscentrum 't Anker in Hollandscheveld- MFC de Spil in Gasselternijveen- 't Neie Punt in Ruinen- 't RAShuys in Roderesch- Roessinghschool in ElpIn het atrium van RTV Drenthe wordt vanavond de winnaar bekendgemaakt. RTV Drenthe-presentatrice Judith Regendorp praat de avond aan elkaar. Volg de uitslag van de verkiezing live via de stream hieronder: