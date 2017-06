De verkiezing is in het atrium van RTV Drenthe (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het was een spannende avond voor vijf dorpen in onze provincie. Welk dorp heeft het beste dorpshuis?

Via een livestream op deze website kon u meekijken naar de ontknoping van de verkiezing Dorpshuis van het Jaar. De stream is inmiddels afgesloten en de winnaar is bekend: MFC de Spil in Gasselternijveen is het beste dorpshuis van Drenthe