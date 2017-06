Huesman blijft Hurry-Up trouw

Huesmann tekent zijn contract (foto: Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Goed nieuws voor de supporters van Hurry-Up uit Zwartemeer. De Duitse linkeropbouwer Joel Huesmann speelt ook komend seizoen bij de club die uitkomt in de BENE-League.

Huesmann kwam in februari over van Wölfe Nordrheim en ontwikkelde zich tot een belangrijke schakel in het team van Martin Vlijm. Huesmann speelde met Hurry-Up drie halve finales, waaronder de halve finale van de Europacup tegen Sporting CP.



Kevin Bos keert terug in de selectie

Trainer/coach Vlijm kan komend seizoen ook weer beschikken over de diensten van Kevin Bos. Vorige zomer verruilde hij Zwartemeer voor een avontuur bij het Duitse Haren. Dit werd geen succes en hij keerde in december terug bij JMS Hurry-Up. Bos handbalde de rest van het seizoen bij het derde herenteam. Hiermee vierde hij in april het kampioenschap van de 1e klasse.



Vorige week zette ook Ruben Fiege al een handtekening onder een nieuw eenjarig contract bij de club uit Zwartemeer.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden