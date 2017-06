‘Saied H. leefde als een koning in Drenthe’

ASSEN/MEPPEL - “Saied H. heeft zich kunnen ontwikkelen tot leider van een criminele organisatie die zijn weerga niet kent in Drenthe”. Daarmee begon officier van justitie Henk Mous vanmorgen zijn verhaal in de rechtbank in Assen.

In zijn drie uur durende betoog, waarin Mous uiteindelijk tien jaar cel eiste tegen de 33-jarige H., gaf hij aan dat de Meppeler hoofdverdachte 'leefde als een spreekwoordelijke koning in Drenthe'.Al vanaf 2011 kwam via het Team Criminele Inlichtingen volgens Mous een constante stroom aan informatie over H. binnen. Er werd onder meer gemeld dat hij in de drugshandel zat. “De informatie is in het begin niet op waarde geschat. Het leek meer iets voor in de Randstad dan in Drenthe”, aldus de aanklager.Dat uiteindelijk pas in april 2014 werd begonnen met het onderzoek dat de naam Maggiora kreeg, komt volgens Mous door capaciteitsproblemen bij de politie. Die had in de periode voor 2014 veel werk aan zes moordzaken.Volgens Mous heeft hoofdverdachte H. zich door de jaren heen steeds verder ontwikkeld tot de grote man. “Hij heeft een ware terreur uitgeoefend in Meppel en omgeving, waardoor velen bang waren voor hem, onder meer vanwege zijn reputatie als agressieve kickbokser.” Hij noemde H. ook gevaarlijk door zijn zware drugsgebruik en zijn liefde voor wapens, waarvan er zes zijn gevonden, onder meer mini-uzi’s en een kalasjnikov.Het onderzoek Maggiora heeft uiteindelijk dertig dikke ordners aan dossier opgeleverd. Vijf van de acht verdachten werden op 18 september 2015 opgepakt na een schietincident in de woning van H. en zijn vriendin Doret B. Het OM vond het niet veilig meer om het onderzoek verder te laten doorlopen. Dat wilde het wel, zei Mous, om meer bewijs te krijgen. De groep rondom H. was op dat moment bezig met het regelen van een cocaïnetransport van vierhonderd kilo uit de Dominicaanse Republiek.In afgeluisterde gesprekken hoorde de politie ook dat H. plannen had om andere drugscriminelen te gaan overvallen. Verder was hij van plan met een van zijn wapens naar Amsterdam te gaan, omdat hij daar een conflict met iemand had. Nog meer reden om hem op te pakken, aldus Mous.Dat Saied H. in de rechtszaal wel verklaringen heeft afgelegd – bij de politie weigerde hij dat – noemde Mous 'slechts een pose, want hij liegt dat het gedrukt staat'. H. en meerdere medeverdachten deden de bekentenissen van medeverdachte Ivo J. (28) uit Meppel bij de politie af als onzin en grootheidswaan. Maar volgens Mous heeft J., die de rechterhand van Saied H. was, de waarheid verteld, omdat hij uit het criminele milieu wilde stappen.Mous: “Volgens Saied was hij de domme kracht en fungeerde J. als zijn hersens, waarna hij alles bij elkaar gefantaseerd heeft. Als dit zo was, lijkt dit verhaal meer op de titel van een stripverhaal: Asterix en Obelix en de Intrigant.”Volgens de aanklager smeten H. en zijn medeverdachten met geld dat ze met de handel in cocaïne en speed verdienden. Alleen al in Nederland heeft de groep in twee jaar tijd bijna 46 kilo coke verhandeld, waar 1,5 miljoen euro mee is verdiend.Bij de strafeis (3,5 jaar cel) voor Ivo J. hield Mous rekening met zijn meewerkende houding. Ook met de gevolgen daarvan: dat J., ondanks dat hij vrij is, wel ondergedoken zit en moet worden beveiligd door justitie. Volgens Mous is geen sprake van een deal tussen J. en het Openbaar Ministerie, zoals advocaten van medeverdachten eerder suggereerden.Tegen Meppelers Mel E. (34) en Kamal A. (33) eiste hij dezelfde straf. Volgens de aanklager speelt seksclubeigenaar E. de vermoorde onschuld en plaatst A. zichzelf ten onrechte aan de zijlijn van de criminele organisatie. Mous ziet E. vooral als adviseur van zijn jeugdvriend Saied H. A. was volgens hem de man die de speedhandel naar Zweden regelde.