NDC mediagroep neemt Boom uitgevers Nieuwsmedia over

NDC mediagroep neemt de nieuwstak van uitgeverij Boom over (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - NDC mediagroep, uitgever van onder meer Dagblad van het Noorden, neemt de nieuwstak van uitgeverij Boom in Meppel over.

Boom uitgevers Nieuwsmedia geeft onder meer de Hoogeveensche Courant en de Meppeler Courant uit.



Bij het bedrijf werken 130 mensen. Met de verkoop van uitgeverij Boom aan NDC is de toekomst van de titels gegarandeerd, zei NDC-directeur Dina Boonstra tijdens een bijeenkomst met het personeel. Het doel: samen vernieuwen en financieel gezond zijn.



Versterken

"Wij zijn blij met de overeenkomst, want NDC versterkt zich als derde grote mediabedrijf van Nederland en als koploper in innovatie", zegt Boonstra. Over een eventuele reorganisatie of over ontslagen, wil ze nog niets zeggen.



Volgens Mas Boom, holdingdirecteur van Koninklijke Boom uitgevers, zit het bedrijf in een 'enorm turbulente tijd van transitie' en zijn keuzes nodig om het bedrijf toekomstbestendig te houden. "We hebben grotere schaal gezocht bij collega's. We zijn het gesprek aan gegaan met NDC mediagroep en hebben over en weer vertrouwen gekregen in elkaar. Samen willen we een groot noordelijk mediabedrijf vormen."



Dankbaar

NDC-directeur Boonstra voegt daaraan toe: "We zijn de familie Boom dankbaar voor het vertrouwen dat uit deze overeenkomst spreekt. We zullen er alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken", aldus Boonstra. "Voor nu hoop ik dat we met zijn allen ons werk blijven doen. Plannen voor de verdere toekomst zullen we binnenkort verder bespreken."



Tot 1 januari gebruikt NDC de naam Boom uitgevers Nieuwsmedia. Volgens Boonstra blijft het bedrijf in Meppel, maar verhuist het wel naar een andere locatie. Over de kosten van de overname wil ze niets kwijt.