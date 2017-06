Advocaat Meppelse: Straf moet lager vanwege media-aandacht

ASSEN/MEPPEL - Zijn cliënte Doret B. wordt ten onrechte in één adem genoemd met de mannelijke verdachten in de drugszaak Maggiora. Dat zei advocaat Arne Kloosterman vandaag in de rechtbank in Meppel. B. (25) wordt alleen verdacht van witwassen, niet van drugshandel.

Volgens het Openbaar Ministerie zou ze flink hebben meegeprofiteerd van de inkomsten van haar vriend Saied H.Dat de 33-jarige Meppeler zijn geld verdiende met drugshandel wist ze volgens de officier van justitie donders goed. “Maakt liefde dan blind? Soms wel, maar hier is het ‘t glinsteren van het klatergoud geweest dat verdachte B. blind maakte”, aldus officier Henk Mous.Ze kreeg honderden euro’s van H. om te besteden aan kleden en luxe artikelen. Ook kocht hij een Mini Cooper voor haar, betaalde een dure vakantie en spendeerde duizenden euro’s aan de verbouwing van de woning in de wijk Koedijkslanden, waar het stel in september 2015 introk.“Het beeld dat de officier van mij schetst, is absoluut niet waar”, zei B. zelf. Haar advocaat hekelde ook het Twitterverslag van haar zitting, afgelopen maandag. Er werd volgens hem te openhartig getwitterd over haar opleiding en het feit dat ze drugs heeft gebruikt. Volgens Kloosterman wordt B. benadeeld door de aandacht op Twitter. Hij bepleitte dat de rechtbank daar rekening mee moet houden bij de straf.De officier eiste acht maanden cel tegen haar. “Ze profiteerde volop mee van de inkomsten uit misdrijven”, aldus Mous. “Ik vind dit verbazingwekkend voor een jonge vrouw die een hbo-opleiding heeft afgerond en werkt in de jeugdhulpverlening.” B. heeft ondertussen nog steeds bij Saied H. en bezoekt hem wekelijks in de gevangenisVerdachte Ivo J. (28) uit Meppel, die vreest voor zijn leven vanwege doodbedreigingen, nadat hij bij de politie veel heeft verklaard over de criminele bende rondom Saied H., was vandaag met extra beveiliging in de rechtszaal.Zijn advocaat Evert Kuiters omschreef hem als een eerlijk man, die in 2013 zwichtte voor seks, drugs en rock-n-roll. In dat jaar kwam J. bij de groep. Hij zat in die tijd krap bij kas en zag de drugshandel volgens zijn advocaat al een mogelijkheid veel geld te verdienen. “Achteraf heeft hij ontzettend spijt.”Het afleggen van bijna veertig verklaringen bij de politie is zijn manier geweest om uit de criminele wereld te stappen, aldus Kuiters. In zijn slotwoord zei J. dat hij daar nog steeds achter staat.Tegen J. is 3,5 jaar cel geëist. Het OM heeft veel rekening gehouden met zijn meewerkende houding. Kuiters vroeg de rechtbank toch om een lagere straf, omdat J. volgens hem geen leven heeft in de gevangenis vanwege de extreme veiligheidsmaatregelen die voor hem moeten worden getroffen.Morgen komen de verdachten van de andere advocaten aan het woord. Op 1 augustus doet de rechtbank uitspraak.