MFC de Spil in Gasselternijveen is het beste dorpshuis van Drenthe

GASSELTERNIJVEEN - MFC de Spil in Gasselternijveen is het beste Drentse dorpshuis van het jaar.

Volgens de jury heeft De Spil zich in de afgelopen twee jaar ontwikkeld tot een waar centrum van Gasselternijveen."In het het Multifunctionele Centrum ontstaat spontaan uitwisseling tussen groepen en bezoekers van alle leeftijden. Het is een sociale ontmoetingsplaats voor Gasselternijveen. Er is een goede samenwerking met overheden, verenigingen, bewoners en ondernemers", aldus de jury. Een voorbeeld van goede samenwerking is de sociale huiskamer.Tien dorpshuizen waren genomineerd voor de verkiezing Dorpshuis van het Jaar. Zij ontvingen allemaal 250 euro. Daarna gingen er vijf door naar de finale. Alle finalisten kregen 500 euro extra.De vijf finalisten waren: dorpscentrum 't Anker in Hollandscheveld, 't Neie Punt in Ruinen, 't RAShuys in Roderesch, Roessinghschool in Elp en natuurlijk MFC de Spil in Gasselternijveen.Tijdens de prijsuitreiking ontving MFC de Spil vanavond nog eens een bonus van 1.500 euro. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Rabobank.Het initiatief voor de verkiezing Dorpshuis van het Jaar komt van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). In 2015 was de verkiezing voor het eerst. Toen won Het Markehuis in Grolloo.