Zorghuiskamer Gasselternijveen is een succes

GASSELTERNIJVEEN - Het gaat goed met het project de sociale huiskamer in Gasselternijveen. Volgens een evaluatie van de gemeente Aa en Hunze krijgt de huiskamer zo’n vijftig bezoekers per week.

“Op dit moment wordt er zelfs over nagedacht om ook in Gasselte en Gieterveen deze vorm van dagbesteding aan te bieden”, zegt wethouder Harry Dijkstra. Oudere inwoners met een lichte hulpbehoefte kunnen bij de sociale huiskamer terecht voor wat gezelligheid, spelletjes of een goed gesprek. Het personeel bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers.“Voorheen moesten deze mensen naar een plek buiten hun dorp, nu kunnen ze gewoon in hun vertrouwde omgeving blijven”, zegt Dijkstra. Een ander voordeel is volgens de gemeente dat het veel goedkoper is. De gemeente hoeft niet meer op te draaien voor de vervoerskosten en de zorg wordt voor een groot deel door vrijwilligers gedaan.De sociale huiskamer heeft een eigen plek binnen MFA de Spil, dat gisteravond nog werd uitgeroepen tot dorpshuis van het jaar