Provincie vergadert vandaag over ijsbaansoap

ASSEN - Waar komt de nieuwe Drentse ijsbaan? In Hoogeveen, in Assen of heeft onze provincie straks twee ijsbanen? Mogelijk komt vandaag een antwoord op die vragen als de provinciale politiek vanmiddag vergadert over de ijsbaanplannen.

Als het aan gedeputeerde Henk Jumelet ligt krijgt Hoogeveen vijf miljoen euro subsidie voor een schaatsbaan. Hij moet dan wel een meerderheid van Provinciale Staten achter zich krijgen. Een dag voor de vergaderingen houden de coalitiepartijen hun kaken op elkaar. “In de vergadering komen we met ons standpunt”, zegt PvdA-Statenlid Ronald Koch.Assen en Hoogeveen hebben allebei een plan ingediend bij de provincie voor een ijsbaan in hun stad. De ijsbaan van Hoogeveen moet komen op het Bentickspark en kost zo’n negentien miljoen euro. Het plan voldoet aan alle door de provincie gestelde eisen. Het plan van Assen is door de provincie afgewezen, omdat het niet aan de voorwaarden voldoet. Het plan is veel groter en kost zo’n vijftig miljoen euro.De gemeente Assen vindt dat zij geen eerlijke kans hebben gekregen om aan de eisen van de provincie te voldoen en heeft bezwaar gemaakt. Omdat het bezwaar pas in september wordt afgehandeld door een onafhankelijke commissie, wil burgemeester Marco Out dat de provincie pas na de zomer een beslissing neemt over de subsidie voor een ijsbaan. De provincie zou dat besluit op 12 juli kunnen nemen.Assen wil hoe dan ook een ijsbaan bij het TT Circuit, om het gebied aantrekkelijk te maken. Ook zonder provinciale subsidie wil Assen doorgaan met de ontwikkeling van een ijsbaan. Een oproep uit Hoogeveen om af te zien van een ijsbaan in Assen lijkt aan dovemansoren gericht.Ondertussen klinkt vanuit de oppositie in Provinciale Staten kritiek op het optreden van gedeputeerde Jumelet. Volgens D66 is hij mede-verantwoordelijk voor de soap die nu is ontstaan.