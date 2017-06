Ohne Grenzen over de verschillen in het verkeer

ASSEN - TV Drenthe zendt vandaag de tweede aflevering uit van het programma Ohne Grenzen - Zonder Grenzen.

In dit programma onderzoeken presentatoren Anika Möllmann en Wolter Klok de verschillen en overeenkomsten tussen Drenten en Duitsers in het grensgebied.De tweede aflevering staat in het teken van infrastructuur. Wolter neemt een rijles in Duitsland en zoekt uit of de verkeersregels verschillen. Anika kijkt of het openbaar vervoer in het grensgebied goed geregeld is.De stelling dit keer is: Nederlanders kunnen niet autorijden. Hoe reageren de mensen in Nederland én Duitsland op de stelling? Verder aandacht voor het Bargerveen; een populair fietsgebied bij Nederlanders en Duitsers waarin de grens geen rol speelt. En een portret van Caroline Wille uit het Duitse Haren. Ze werkt voor de Stenden Hogeschool en is verantwoordelijk voor grensoverschrijdende activiteiten.Ohne Grenzen is om 17.30 uur te zien en wordt de hele avond herhaald. Het programma is een samenwerking tussen RTV Drenthe en het Duitse ev1.tv.