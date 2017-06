ACV baalt van KNVB: te veel beloftenteams in Derde Divisie

ACV viert de titel in de zaterdaghoofdklasse (foto: Niels Dijkhuizen)

VOETBAL - De meest succesvolle amateurclub van Drenthe, ACV, baalt van de KNVB. De indeling van de Derde Divisie zaterdag telt volgens de Asser club te veel beloftenteams. Dit tegen de afspraak in.

Vandaag (woensdag) vergadert ACV, samen met de andere betrokken amateurclubs, in Zeist met de KNVB.



Indeling

De volgende clubs zijn ingedeeld in de zaterdag Derde Divisie: ACV, ASWH, Capelle, DOVO, DVS’33 Ermelo, Harkemase Boys, Jong Almere City, Jong FC Groningen, Jong FC Twente, Jong Vitesse, Jong FC Volendam, ODIN’59, ONS Sneek, Quick Boys, Scheveningen, Spakenburg, Spijkenisse en VVOG.



In de zondag Derde Divisie speelt komend seizoen maar één beloftenteam, namelijk Jong De Graafschap.



Onaangenaam verrast

ACV is onaangenaam verrast door de competitie-indeling met vijf beloftenelftallen. "De wijze waarop deze beslissing tot stand is gekomen binnen de KNVB verdient zeker geen schoonheidsprijs", aldus een verklaring van voorzitter Marco de Rijke op de clubwebsite.



De Rijke vervolgt: "Waar de KNVB haar leden strak houdt aan de afspraken, lijkt zij dat zelf niet te doen. Dat is met name zichtbaar in het niet afwachten van de uitkomsten van de afgesproken evaluatie. Ook de indeling van vijf beloftenteams in de Derde Divisie zaterdag, én maar eentje in de Derde Divisie zondag, wekt verwondering. Zeker omdat is afgesproken dat dat aantal na de extra toetreding van beloftenteams in het seizoen 2018/2019 gemaximeerd is op vier. Erg vreemd."



Minder inkomsten en minder uitstraling/sfeer

ACV vindt dat de KNVB de problemen had kunnen en moeten zien aankomen. De amateurclubs in de Derde Divisie hebben hierdoor naar verwachting minder inkomsten en in elk geval minder uitstraling/sfeer bij de uitwedstrijden tegen de beloftenteams.



De Asser club begrijpt overigens wel dat clubs uit de Derde Divisie zondag niet zomaar kunnen overstappen naar de zaterdag. "De impact is voor die verenigingen daarvoor veelal te groot", aldus De Rijke.



Meedenken

ACV wil graag meedenken over mogelijke oplossingen voor de korte en lange termijn voor de door de KNVB gecreëerde onwenselijke situatie. Wat ACV betreft zijn er de twee opties:



1. De beloftenelftallen gaan naar een eigen competitie. Eigenlijk is dit terug naar de Topklasse.



2. De KNVB handhaaft de indeling en compenseert de amateurclubs voor de derving van inkomsten voor dit seizoen. Voor volgend seizoen komt er een aanpassing van de degradatieregeling, zodat het maximum van vier beloftenteams per competitie wel gehandhaafd gaat worden. Dit betekent dat wanneer er meer dan vier beloftenteams in één competitie terecht gaan komen, het laagst geklasseerde beloftenteam in die competitie degradeert, ongeacht de uiteindelijke positie op de ranglijst, ten faveure van een vereniging uit de divisie of klasse daaronder.



Optie 1 heeft nadrukkelijk de voorkeur van ACV.



Extra instroom onwenselijk

ACV vindt verder de extra instroom van beloftenteams in 2018/2019 onwenselijk, omdat daarmee de problemen alleen maar worden vergroot.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden