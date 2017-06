NK veldrijden voor jeugd naar Hoogeveen

NK veldrijden voor jeugd komt naar Hoogeveen (foto: Kim Stellingwerf)

VELDRIJDEN - Oud-wielerprof Erik Dekker is er maar wat trots op dat het NK veldrijden voor de jeugd naar 'zijn' Hoogeveen komt. Wielervereniging De Peddelaars is verantwoordelijk voor de organisatie.

"Mooie beloning voor alle inspanningen, inclusief nieuw clubhuis", laat Dekker via Twitter weten.



Op 27 januari is het zover. Dan strijdt de jeugd in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar om de Nederlandse titels.



Plaats van handeling is het veldritparcours rond het gerenoveerde clubhuis van de De Peddelaars op het Bentinckspark. Het vernieuwde clubhuis wordt overigens op 8 juli officieel in gebruik genomen.



Ook in 1991was het NK veldrijden al eens te gast in de gemeente Hoogeveen. Toen werd er rondom Plan Schoonhoven gefietst.



In 2012 werd het NK veldrijden voor de jeugd nog in Gasselte verreden.

Door: Karin Mulder