Vliegveld Eelde groeit het hardst van alle Nederlandse luchthavens

EELDE - Het aantal passagiers dat in het eerste kwartaal van 2017 vanaf Eelde vloog is met 30 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal in 2016.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt verder dat Groningen Airport Eelde daarmee de grootste groeier van Nederland is. In het eerste kwartaal van 2016 vlogen er 23.629 mensen vanaf Eelde. Afgelopen voorjaar waren dat er 30.870. Dit komt vooral doordat het aantal lijndiensten is uitgebreid.Landelijk gezien is het aantal passagiers met 9 procent toegenomen. Ook vliegveld Eindhoven zag een flinke stijging. Met name het aantal intercontinentale passagiers nam toe. In 2011 startte Eindhoven met vluchten naar Noord-Afrika. Sindsdien is het aantal intercontinentale passagiers toegenomen van 7000 in heel 2011 naar 37.000 in het eerste kwartaal van 2017.Eind april maakte Groningen Airport Eelde zelf bekend dat het aantal passagiers in het eerste kwartaal gegroeid was met 25 procent van 26.700 naar 33.401 passagiers. Er zit verschil tussen de cijfers van het vliegveld en de cijfers van het CBS doordat het CBS de transitpassagiers niet meerekent. Dat zijn de mensen die in Eelde blijven zitten en doorvliegen naar bijvoorbeeld Eindhoven of Schiphol.