Zes plannen voor verbeteren van bosgebied rond Norg

NORG - Hoe moet het verder met de vele recreatiewoningen in het bosgebied rond Norg? Gisteravond presenteerden bewoners en inwoners zes visies die antwoord moeten geven op deze vraag.

In het bos staan ruim vijfhonderd recreatiewoningen. Het gebied is verpauperd en met een visie op de toekomst moet hier verandering in komen.Discussie over de woningen is er al langer. Zo is permanent wonen niet toegestaan , maar daar zijn de bewoners het niet mee eens. Wethouder Henk Kosters: "Je kan hier lang over doorpraten, maar daar kom je niet uit. Nu kijken we met een bredere blik naar het gebied en via verschillende invalshoeken. Zo proberen we een duurzame oplossing te vinden voor het gebied, inclusief wonen."Eerder werd een symposium georganiseerd en vanuit daar zijn bewoners van het bos en inwoners van Norg aan de slag gegaan met wat zij willen in het gebied."Ze willen aandacht voor de combinatie van wonen, werken en recreëren. Voor veiligheid en vindbaarheid, meer verbinding als het gaat om mobiele bereikbaarheid, bijvoorbeeld glasvezel. Sanering en ruiling. Er zitten heel veel ingrediënten in die ons goed uitkomen," vertelt wethouder Kosters.Het aanleggen van glasvezel is niet zomaar iets, dat lijkt op permanent wonen, maar dit is het niet volgens de wethouder. "Alleen permanent is het niet en geen permanent ook niet." Het wordt waarschijnlijk een combinatie.Hoe ziet het gebied er over vijf jaar uit? "Vijf jaar lijkt veel, maar in dit soort processen is een jaar zo voorbij. Ik ga er vanuit dat de toegang tot het bos dusdanig is, dat ook de bereikbaarheid voor de veiligheidsdiensten gerealiseerd is. Maar ook dat we een start hebben gemaakt met het opknappen van het totale gebied. Het saneren van een aantal woningen, en opknappen. Met andere woorden dat er een stap is gezet in de kwaliteitsimpuls van het totale gebied."Financiering is er nog niet. Hier wordt naar gekeken als het plan er ligt. "We gaan eerst kijken wat we gaan doen. Aan het einde van het jaar gaan we kijken hoe we deze plannen gaan financieren. Iets vanuit de provincie, gemeente, het gebied zelf en misschien wel andere financieringsmogelijkheden."