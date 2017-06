GroenLinks wil proef met herbruikbare luiers in Hoogeveen

Herbruikbare luiers zouden beter zijn voor het milieu

HOOGEVEEN - Als het aan GroenLinks in Hoogeveen ligt, start de gemeente een proef met wasbare luiers. De partij dient daarover morgen een voorstel in bij de gemeenteraad.

Het idee is, dat twintig mensen in de gemeente een pakketje krijgen met wasbare luiers. GroenLinks Hoogeveen-voorzitter Ben Buskes wil dat de proef er komt om het restafval terug te dringen. Wasbare luiers zijn luiers die in hun geheel, of in delen in de wasmachine kunnen en dus niet na gebruik weggegooid worden.



Buskes denkt dat het wel een omslag in het denken van mensen vraagt en hij hoopt dat de proef als een soort olievlek werkt. "Als mensen iets niet kennen, is het natuurlijk eerst niet zo geliefd", stelt hij.



GroenLinks is aan het onderzoeken of zo'n soort proef ook mogelijk is met incontinentiemateriaal voor ouderen.