Ondernemer Jan Voortman uit Oranje is overleden

ORANJE - Jan Voortman, de markante ondernemer uit Oranje, is overleden. Dat vertelt zijn vriendin vanochtend in een bericht op Facebook. Hij was al lange tijd ziek.

"Vanmorgen, 28 juni 2017 is Jan zijn reis ten einde gekomen", schrijft zij.Jan Voortman had een tuincentrum in Oranje. Voortman betekende ook veel voor de asielzoekers in Oranje. Zo opende de ondernemer een Arabische winkel in zijn kas, toen honderden vluchtelingen in Oranje kwamen wonen.Verder organiseerde hij in het tuincentrum het Suikerfeest en bracht hij bewoners van het asielzoekerscentrum in Oranje samen met de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe tijdens Kerst.Jan was geliefd in en buiten Oranje. Op Facebook stromen vele reacties binnen op het overlijdensbericht. Voortman is 52 jaar geworden.