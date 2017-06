Stelling: vliegen is te goedkoop

EELDE - Afvalscheiden, zonnepanelen op het dak en het bouwen van windparken, allemaal om het milieu te ontlasten. Maar we vliegen wel voor een aantal tientjes naar landen aan de andere kant van de oceaan.

Steeds meer mensen stappen in een vliegtuig. Het aantal passagiers steeg dit jaar met 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Er zijn vooral meer passagiers op intercontinentale vluchten. Ook Groningen Airport Eelde merkt een toename van passagiers. Zo vlogen er in het eerste kwartaal 30 procent meer passagiers vanaf het vliegveld ten opzichte van vorig jaar.Goedkope vliegtickets maken vliegen toegankelijk, maar is dat goed of niet? Zo proberen we aan de ene kant de CO2 te beperken door het plaatsen van zonneparken en windmolens. Maar met één transatlantische retourvlucht wordt evenveel energie verstookt als in een heel jaar nodig is om het huis te verwarmen.[polldaddy: http://polldaddy.com/poll/9777922/ Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over het gebruiken van de zonnebank. We vroegen u: je bent gek als je nog onder een zonnebank gaat. Bijna 69 procent is het met de stelling eens. 32 procent van de stemmers is het oneens. In totaal stemden 1.367 mensen.