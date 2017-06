ASSEN - "De NAM misbruikt het veiligheidsargument om het dichtdraaien van de gaskraan tegen te houden", dat zegt Jorien de Lege van Milieudefensie.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) maakte vandaag bekend in beroep te gaan tegen het besluit van demissionair minister Henk Kamp om vanaf oktober 10 procent minder gas te winnen.De NAM vindt dat de minister voor onduidelijkheid heeft gezorgd door binnen een jaar de veiligheidsnormen te veranderen en stapt naar de Raad van State.Milieudefensie zegt dat het beroep niets met veiligheid te maken heeft. "De heer Schotman maakt zich alleen maar zorgen over zijn eigen bedrijf en stelt het bedrijfsbelang boven het belang van de mensen in Groningen."De Groninger Bodem Beweging (GBB) reageerde ook op het beroep van de NAM. Zij zien een rechtszaak met vertrouwen tegemoet. "Dit beroep tekent hoe de NAM erin zit. Geld is belangrijker dan veiligheid. Er zijn tachtig organisaties die willen dat de norm verder omlaag gaat, alleen de NAM pleit voor verhoging."De Raad van State buigt zich op 13 en 14 juli over de kwestie.