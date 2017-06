Automobilist rijdt door na aanrijden kind in Assen

Het kind hoefde niet mee naar het ziekenhuis (foto: Van Oost Media)

ASSEN - In de Pelikaanstraat in Assen is aan het einde van de ochtend een kind aangereden. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden.

Het kind, van wie de leeftijd niet bekend is bij de politie, is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn.



Omstanders hebben het kenteken en het type auto doorgegeven aan de politie. Die zoekt nu naar de bestuurder.