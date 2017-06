Bekeuringen worden weer even ouderwets met de hand geschreven

De techniek speelt de politie parten (foto: ANP / Lex van Lieshout)

ASSEN - In heel Nederland heeft de politie last van een technische storing in hun mobiele telefoons en tablets. Daardoor moeten agenten bekeuringen met de hand uitschrijven en kunnen ze niet gemakkelijk kentekens of personen natrekken.





Politie ook last van cyberaanval

Nog los daarvan is de politie ook online minder goed bereikbaar. Dit komt door de wereldwijde cyberaanval die



Burgers kunnen de politie tijdelijk niet e-mailen. Ook kunnen ze formulieren op de website tijdelijk niet invullen. Het is niet duidelijk hoe lang de maatregelen van kracht blijven. De politie weet niet hoe lang de storing nog duurt. "Onze ICT-afdeling werkt er hard aan", vertelt een woordvoerder.Nog los daarvan is de politie ook online minder goed bereikbaar. Dit komt door de wereldwijde cyberaanval die 'Petya' en 'NotPetya' wordt genoemd. "We hebben preventief een paar dingen afgesloten", vertelt de politie. Het gaat dan om eigenlijk alle manieren om bestanden over te dragen aan de politie. Daarmee moet voorkomen worden dat de ransomware ook bij de politie binnenkomt.Burgers kunnen de politie tijdelijk niet e-mailen. Ook kunnen ze formulieren op de website tijdelijk niet invullen. Het is niet duidelijk hoe lang de maatregelen van kracht blijven.