Distributiecentrum FrieslandCampina komt naar Mepppel

FrieslandCampina opent een vestiging in Meppel (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof

MEPPEL - Op een perceel van 70.000 vierkante meter in Meppel komt een nieuw distributiecentrum van FrieslandCampina. De distributiecentra van Hoogeveen, Heerenveen en Veendam verhuizen naar Meppel.