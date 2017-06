Autodieven gepakt op station Meppel door filmpje van getuige

Beide mannen zitten vast (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Dankzij een alerte getuige konden agenten vanmiddag bij het station in Meppel een 21-jarige man uit Steenwijk en een 35-jarige man uit Almere aanhouden. Het duo wordt verdacht van diefstal en heling.

Een oplettende getuige zag een man rondlopen die opvallend veel belangstelling had voor de auto's die op een parkeerplaats bij station Meppel stonden. Toen de man aan het slot van een bestelbus begon te rommelen, besloot te getuige 112 te bellen en de situatie te filmen.



Toen de agenten aankwamen, was de man al weg. Maar toen even later nog een melding binnenkwam van iemand die aan een autoslot zat te rommelen, herkende de politie de man van het filmpje. De 35-jarige man uit Almere werd aangehouden.



Dankzij het filmpje van de getuige was ook duidelijk met welke auto de verdachte naar het station was gekomen. Die auto stond verderop geparkeerd. In de auto zat de 21-jarige man uit Steenwijk. Ook hij is aangehouden.



De auto had een vals kenteken en bleek in Amsterdam gestolen te zijn. In de auto lagen onderdelen van verschillende auto's. Mogelijk zijn die ook gestolen.