Vechtpartij in de Grote Kerkstraat in Hoogeveen

De persoon werd tegen de grond geslagen en tegen het hoofd geschopt (foto: ANP XTRA)

HOOGEVEEN - In de Grote Kerkstraat in Hoogeveen heeft afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag een vechtpartij plaatsgevonden.

Een persoon is tegen de grond geslagen en meerdere keren tegen het hoofd geschopt. De politie kan verder geen informatie geven, en het is onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.



Een aantal getuigen zijn gehoord, maar de politie is op zoek naar meer mensen die de vechtpartij hebben gezien.