Kamp: Ik nam besluit gaswinning niet zomaar

DEN HAAG/ASSEN - Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft het besluit om de gaswinning in Groningen vanaf oktober terug te brengen niet zomaar genomen. Dat gebeurde op advies van het onafhankelijke Staatstoezicht op de Mijnen.

Kamp wijst erop dat hij ingreep omdat Loppersum en omgeving steeds vaker werden getroffen door zwaardere aardbevingen. Hij weegt naar eigen zeggen steeds de leveringszekerheid en de veiligheid van de Groningers tegen elkaar af. De veiligheid van de inwoners staat daarbij voorop, aldus de minister.De NAM is tegen het besluit van Kamp in beroep gegaan bij de Raad van State , de hoogste bestuursrechter. Kamp bewaart zijn verdere verweer voor de Raad van State, liet hij weten. Die buigt zich over twee weken over de zaak.