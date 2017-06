'Verkoop nieuwstak Boom was een emotionele beslissing'

MEPPEL - Een overname van het nieuwsbedrijf van Koninklijke Boom Uitgevers is nodig om in de toekomst nog te bestaan. De uitgeverij verkoopt haar nieuwstak, met 13 regionale kranten aan NDC Mediagroep. Mas Boom, holdingdirecteur heeft lang over deze beslissing na moeten denken.

"Het is een moeilijke beslissing geweest. Ik ben er jaren mee bezig geweest. Ik heb mijn emoties opzij moeten schuiven om een rationele beslissing te nemen. Er zijn grote investeringen nodig die moeten worden terugverdiend", aldus Boom. "De regionale uitgeverij is hier te klein voor. Daarom hebben we nu gekozen om ons bij Boom te concentreren op de landelijke uitgeverij en de regionale tak af te stoten."Het besluit voor de overname kwam na gesprekken met NDC Mediagroep in een stroomversnelling. "De natuurlijke partner en onze grootste concurrent met een geweldige overlap. Doorslaggevend is geweest dat we beiden een rijke historie hebben en passie voor onafhankelijke journalistiek. Dat zit in onze aderen en we hebben liefde voor Noord-Nederland," licht Boom de keuze voor NDC toe.Bij het bedrijf werken 130 mensen. De medewerkers reageerden hartverwarmend vertelt Boom. "Niet iedereen kan meteen de consequenties volledig bevatten. We begrijpen dat het een emotioneel beladen beslissing is, niet alleen voor ons, maar ook voor alle medewerkers. En medewerkers zitten met vragen waar we niet meteen een antwoord op kunnen geven."Bijvoorbeeld of er met alle titels in de toekomst door wordt gegaan en of alle medewerkers kunnen blijven. Tijdens de bijeenkomst van gisteravond zei NDC-directeur Dina Boonstra: "Voor nu hoop ik met zijn allen ons werk blijven doen. Plannen voor de verdere toekomst zullen we binnenkort verder bespreken."