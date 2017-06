Meerderheid Staten kiest voor ijsbaanplan Hoogeveen

ASSEN - Hoewel het definitieve besluit op 12 juli valt, heeft een meerderheid van de Provinciale Staten zich vanmiddag uitgesproken voor het ijsbaanplan van Hoogeveen. De gemeente kan daarmee rekenen op de subsidie van vijf miljoen euro.

"Ik ben een ontzettend blije wethouder", zegt wethouder Jan Steenbergen van Hoogeveen. "We hebben er jaren aan gewerkt en we hebben nu de meerderheid binnen. Op 12 juli wordt het pas echt duidelijk, maar dit ziet er heel goed uit voor ons."Vanmiddag mochten de wethouders van Assen en Hoogeveen nog een keer hun plan voor een ijsbaan toelichten. Steenbergen benadrukte meermaals: "Wij voldoen aan de eisen die zijn gesteld door de provincie".De wethouder ging met veel vertrouwen naar de Statenvergadering. De afgelopen tijd heeft de gemeente gesprekken gevoerd met alle fracties. "We hebben toen opnieuw ons plan uitgelegd. Toen kreeg ik al het idee dat de subsidie richting ons zou gaan."Het is de vraag of Drenthe straks eindigt met twee ijsbanen. Assen heeft al eerder duidelijk gemaakt dat het doorgaat met bouwen , met of zonder miljoenensubsidie van de provincie. Wethouder Albert Smit zei vanmiddag dat de plannen verder worden uitgewerkt en dat daar hoe dan ook een ijsbaan komt.Hoogeveen hoopt dat Assen het plan voor een ijsbaan achterwege laat en op een andere manier het gebied rondom het TT Circuit aanpakt. Misschien met hulp van de provincie. "Ze moeten iets moois gaan bouwen, maar geen ijsbaan. Het is een mooi gebied waar Assen echt iets moois mee kan doen", zegt Steenbergen.Gedeputeerde Henk Jumelet denkt voorlopig nog niet aan dat scenario. Hij wil praten over het beste plan en het gesprek gaat volgens hem niet over de mogelijkheid dat er twee ijsbanen komen.Wethouder Steenbergen heeft de miljoenensubsidie zo goed als zeker binnen en kan met een goed gevoel terugrijden naar Hoogeveen. Eind 2019 moeten de eerste kilometers op de schaats gemaakt kunnen worden.