Parfumdieven moeten cel in

Celstraf voor stelen van parfum (foto: Pixabay)

MEPPEL - Twee Roemenen van 26 en 44 jaar zijn voor het stelen van parfum veroordeeld tot onvoorwaardelijke celstraffen van drie en acht weken. De oudste had nog een oude straf van drie weken open staan. Die moet hij nu ook uitzitten

De twee werden op 12 juni in Meppel betrapt. De oudste zette in de winkels flessen parfum in een winkelmandje klaar. De jongste kwam later binnen met een geprepareerde tas en laadde het parfum in.



Een klant zag dit tafereel en alarmeerde de winkelier. Die belde de politie. De agenten volgden de twee mannen en zagen hoe zij de buit in een gehuurde wagen legden. In die auto lag meer gestolen parfum.