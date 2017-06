Van der Poel verkiest mountainbiken boven Slag om Norg

WIELRENNEN - Hij werd eind maart aangekondigd als 'grote naam', maar Mathieu van der Poel komt niet naar de Slag om Norg.

Van der Poel geeft voorrang aan het mountainbiken. "Hij heeft besloten alle wereldbekerwedstrijden te rijden. Hij verdedigt de tweede plaats in de stand. Erg spijtig dat hij de Slag om Norg moet missen, want hij keek uit naar de onverharde wegen in Noord-Nederland", zegt zijn manager.Van der Poel stond hoog op het verlanglijstje van de organisatie. De 22-jarige is drievoudig Nederlands kampioen veldrijden en werd in 2015 de jongste wereldkampioen ooit.