Basisscholieren Meppel strijden om titel NK Dronevliegen

Nederlands kampioen Jasper (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

MEPPEL - Vandaag vond voor het eerst het NK Dronevliegen plaats. Ruim 300 leerlingen van basisscholen uit de omgeving van Meppel namen het tegen elkaar op. Jasper Westerbeek, van basisschool Het Stadskwartier, werd niet alleen Meppels kampioen, hij pakte ook de Nederlandse titel.

"Ik ben echt heel erg blij," zegt Jasper met twee bekers in zijn handen. "Toen ik hier net naar toe liep was ik erg zenuwachtig. Ook toen ik bij het Nederlands Kampioenschap ging strijden, vond ik dat heel erg spannend."



Voor 106 drones werd in sporthal Ezinge door leerlingen een parcours uitgezet. De leerling die het snelste zijn bestuurbare vliegtuig door de obstakels manoeuvreerde en zo als eerste de finish bereikte, won het kampioenschap.



Het is niet voor het eerst dat de leerlingen in aanraking komen met de drones. Jasper had voorafgaand aan de wedstrijd al veel mogen oefenen: "Ik heb drie keer de drone mee naar huis gekregen en ik denk dat ik wel zeven dagen heb getraind."



Volgens organisator en docent Wouter Vollebregt was het evenement een succes. "Het gaat verder dan alleen vliegen. Leerlingen hebben zelf obstakels gemaakt die mooi aansluiten bij de '21st Century skills', zoals creatief nadenken met elkaar, het pitchen van ideeën en het kiezen van een obstakel dat ze samen in het echt gaan maken. We hopen dat leerlingen er veel van hebben opgestoken."



Jasper en zijn klasgenoten vonden het in ieder geval een hele leerzame dag: "Het is goed om met technologie om te leren gaan", zegt Jasper. Toch vond hij het vooral heel leuk om te doen: "Je kunt iets besturen wat in de lucht zit, je kunt overal heen en jij mag dat kiezen. Dat is hartstikke leuk!"

Door: Josien Feitsma