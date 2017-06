Apothekers strijden voor vergoeding medicijnafval

Apothekers willen geld voor medicijnafval (foto: ANP/Remko de Waal)

ZUIDLAREN/VRIES - Apothekers in Tynaarlo en Coevorden krijgen een flinke rekening als ze oude medicijnen innemen van patiënten. Ze moeten namelijk zelf betalen voor de verwerking van dit afval. In Tynaarlo heeft dat grote gevolgen. Want steeds meer apothekers weigeren nog om medicijnen voor patiënten weg te gooien.

In de apotheek in Vries kun je daarom sinds een half jaar geen medicijnen meer inleveren. Het kost de apotheek simpelweg teveel geld. "Het is gewoon een signaal afgeven naar de gemeente. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die kosten, de gemeente wel", zegt apotheker Marianne van Tilburg. "Er kwam steeds meer afval, dus de kosten namen ook toe."



'Een pak melk breng je ook niet terug'

De apotheek in Zuidlaren neemt al ruim vier jaar geen overtollige medicijnen meer terug. "Als je een pak melk koopt en dat is niet goed meer dan gooi je dat door de gootsteen en breng je het niet terug naar de winkel. Mensen denken bij medicijnen dat de apotheek dat hoort te verzamelen, maar logisch is dat dus niet", aldus apotheker Anand Rambharos.

De apotheek in Zuidlaren bespaart ruim 7.000 euro per jaar door de medicijnen niet terug te nemen.



Gratis naar de milieustraat als particulier

Inwoners van de gemeente Tynaarlo, waar Vries en Zuidlaren onder vallen, kunnen hun medicijnen wel gratis inleveren in de milieustraat. Maar veel mensen gooien hun ongebruikte medicijnen gewoon in de prullenbak. En dat kan volgens apotheker Rambharos gevaarlijke situaties opleveren. "Denk aan oma die de pillen in de prullenbak gooit en de kleinkinderen die de gekleurde pillen zien en denken dat het snoepjes zijn."



Ook spoelen sommige mensen hun medicijnen door het toilet waardoor het in het drinkwater terecht komt.



Valt onder bedrijfsafval

Volgens de gemeente Tynaarlo vallen de ingeleverde medicijnen bij de apotheek onder het bedrijfsafval. En het opruimen van bedrijfsafval moet je zelf betalen. Maar binnen de gemeente wordt wel over het afvalplan gesproken. Want in 2019 komt er een nieuw beleid.



"Wij hebben gisteravond een informatiebijeenkomst gehouden met de raad. Daar is ook gesproken over wat we moeten doen met het bedrijfsafval en het inleveren van medicijnen. De komende maanden wordt het nieuwe beleid uitgewerkt. In september beslist het college daarover, daarna moet de gemeenteraad er nog een klap op geven", vertelt wethouder Henk Lammers.



Minister denkt mee

De apothekers krijgen steun van minister Schultz. Ook zij wil niet dat apotheken betalen voor de afvoer van medicijnafval. Zij heeft de kamer beloofd om zich hiervoor in te zetten.



Apotheker Rambharos pleit voor duidelijkere wetgeving, zodat voor iedereen duidelijk is wie waarvoor moet betalen.

Door: Ineke Kemper