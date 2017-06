Stortbuien veroorzaken overlast in Zuid-Drenthe

HOOGEVEEN - Stortbuien leiden op verschillende plaatsen in Drenthe tot overlast.

In een supermarkt aan De Nije Nering in Hoogeveen kwamen plafondplaten naar beneden tijdens een stortbui. De lekkage komt door een lekke afvoerbuis, die over het plafond van de winkel loopt. Eigenaar Henri Offerein laat weten dat het sinds 2010 de derde keer is dat zijn winkel blankstaat.In Alteveer stond het Hazenpad blank na een hevige regenbui. In Darp kwam de brandweer in actie om water weg te pompen aan de Linthorst Homanstraat. Ook uit Diever komen berichten dat straten blank staan.Verslaggever Karin Mulder reed door de Meester Harm Smeengelaan en ook daar staat de straat blank:Verkeer op de A28 tussen Beilen en Hoogeveen moest stapvoets rijden vanwege de hevige regen. Sommige automobilisten kozen ervoor op de vluchtstrook te wachten tot de bui over was.Het KNMI waarschuwde vanochtend al dat er stevige buien met hagel konden vallen. De waarschuwing geldt tot 20.00 uur vanavond.