Vader gehandicapte Victor: UMCG heeft excuses gemaakt

UBBENA - Het UMCG heeft excuses gemaakt aan de ouders van de gehandicapte Victor Goosen uit Ubbena. Dat meldt het VARA tv-programma Zembla op haar website.

Victor Goosen belandde in 2015 met benauwdheidsklachten op de intensive care van het UMCG. Zijn ouders wilden dat er een buisje in zijn luchtpijp werd geplaatst, maar het behandelende team weigerde dat.Victor werd uiteindelijk in Zuid-Afrika alsnog geopereerd. Hij kreeg een buisje in zijn luchtpijp en knapte op.De ouders wilden dat het UMCG erkende dat het ziekenhuis fouten had gemaakt. Ook wilden ze dat de kosten van de behandeling in Zuid-Afrika door het ziekenhuis werden vergoed. Zembla besteedde aandacht aan de kwestie.Het UMCG en de ouders zijn na de uitzending met elkaar in gesprek gegaan. De vader van Victor, Martin Craanen, vertelt op de site van Zembla dat er recent een oplossing is gekomen: "Het UMCG heeft excuses gemaakt. En dat voelt goed. Zelf wisten we natuurlijk wel dat we gelijk hadden, maar het is heel fijn dat het ziekenhuis in staat is tot zelfreflectie", aldus Craanen.