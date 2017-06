Vernieuwing Albertsbaan in Roden is klaar

RODEN - De herinrichting van Albertsbaan in Roden is klaar. Komende zaterdag is de officiële opening.

De parkeerplaats is veranderd in een plein met veel groen, een muziekkoepel en een speelruimte voor kinderen. En mensen kunnen er ook nog steeds hun auto parkeren."Na jaren van plannen maken en voorbereiden kunnen we nu eindelijk zeggen dat de Albertsbaan is vernieuwd. Het is een aantrekkelijk plein geworden waar jong en oud zich kunnen vermaken", zegt wethouder Reint-Jan Auwema over het vernieuwde plein. Ruim twintig jaar is er over de plannen gepraat.De herinrichting van de Albertsbaan maakt deel uit van een groter plan om het centrum van Roden een opknapbeurt te geven.