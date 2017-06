'Het water kwam zelfs uit de stopcontacten'

HOOGEVEEN - De hevige regenbuien aan het einde van de middag hebben vooral in het zuiden van onze provincie tot problemen geleid.

Ondernemer Bertus ten Caat van de gelijknamige meubelstoffeerderij in Hoogeveen wist vanmiddag niet wat hij zag. "Overal was water, het kwam van alle kanten. Zelfs uit de stopcontacten", aldus Ten Caat, die meteen de elektriciteit uitschakelde.De hele avond is hij al bezig om met onder meer een waterstofzuiger de boel weer op orde te krijgen. "Zo'n grote bui heb ik nog nooit meegemaakt. De straat stond hier ook helemaal blank. De putten konden het niet meer aan."Hoeveel schade de meubelstoffeerder heeft opgelopen door de hoosbui, weet hij nog niet exact. "Maar het kan best eens in de duizenden euro's lopen. Dat is afhankelijk van welke rollen met stof door het water zijn aangetast."Ten Caat heeft het 'stervensdruk' op dit moment en de wateroverlast kan hij er dus eigenlijk niet bij gebruiken. Bestellingen van klanten komen niet in gevaar, zoals het nu lijkt.De grootste buien hebben de provincie inmiddels verlaten. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag wordt het in de loop van de avond droog. Morgen aan het einde van de ochtend en in de middag gaat het opnieuw regenen.Op meerdere plekken in Drenthe ging het aan het einde van de middag goed te keer, met wateroverlast tot gevolg. In een supermarkt in Hoogeveen kwam zelfs een plafond naar beneden