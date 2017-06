Geldgebrek nekt 18e editie van de historische Motor GP in Eext

Vorig jaar maakte zevenvoudig wereldkampioen Phil Read nog zijn opwachting tijdens de GP in Eext (foto: archief RTV Drenthe)

EEXT - De historische Motor GP Eext gaat dit jaar niet door. De organisatie kampt met financiële problemen. Er is een tekort van een paar duizend euro.

"De afgelopen tien jaar verzorgden we de catering tijdens grote schaatsevenementen in Thialf in Heerenveen. Daarmee haalden we een behoorlijk bedrag binnen. Dat is nu weggevallen. Bovendien heeft onze hoofdsponsor zijn bedrijf verkocht en de nieuwe eigenaar wil ons niet sponsoren", vertelt Albert Springer van de organisatie.



Met alleen de inkomsten van de betalende bezoekers en andere sponsoren, komt de organisatie niet uit de kosten.



Een initiatief om met een groep vrijwilligers cateringwerkzaamheden te doen tijdens het TT Festival was weinig succesvol. Er meldden zich veel te weinig mensen aan.



Maatregelen

De organisatie heeft er nog aan gedacht om maatregelen te nemen, zodat het evenement toch kon doorgaan in augustus.



"We hadden plannen om het parcours in te korten. Dan ben je minder dranghekken nodig en dus ook minder geld", aldus Springer. Maar uiteindelijk is in overleg besloten de 18e editie van het evenement niet te laten doorgaan.



'Niet het einde'

De afgelasting betekent niet meteen het einde voor de Motor GP. "We willen dit jaar goed gaan nadenken met zijn allen. We willen mensen uit het dorp vragen mee te denken. En het zou kunnen dat het volgend jaar wel weer doorgaat. Maar dan niet in de huidige vorm."



Springer vervolgt: "Nu ligt het accent heel erg op de motoren. Misschien moeten we dat verplaatsen naar brommers. En de grens ligt nu bij voertuigen uit 1970, misschien moeten we dat ook verleggen. Dan trek je weer andere coureurs en een ander publiek." Ook denkt de organisatie aan het 'belangrijker' maken van evenementen om de Motor GP heen, zoals de braderie.



De historische Motor GP trekt meestal zo'n 3.500 tot 5.000 bezoekers. Vorig jaar waren er wat minder, vanwege het slechte weer. Het dorp is vanavond per brief op de hoogte gebracht van de afgelasting.