Drents Museum voegt twee schilderijen toe aan Meestercollectie

Het schilderij van Egbert van Drielst (foto: Drents Museum) Boeren met koeien in een Drents landschap van Alexander Mollinger (foto: Drents Museum)

ASSEN - Het Drents Museum heeft twee schilderijen aangekocht van Egbert van Drielst en Alexander Mollinger. Het gaat om twee landschappen uit de negentiende eeuw.

Volgens het museum zijn de werken een belangrijke aanvulling op de Drentse Meestercollectie. Dat is een verzameling kwalitatief hoogstaande schilderijen met Drenthe als onderwerp.



Egbert van Drielst (1745-1818)

De Groninger Van Drielst wordt gezien als een pionier van de Drentse landschapsschilderkunst. Het Drents Museum heeft al een aantal tekeningen, prenten en twee schilderijen van de schilder in bezit. Volgens het museum "heeft Van Drielst met zijn haast exotische visie van de provincie een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van de visuele identiteit van Drenthe."



Alexander Mollinger (1836-1867)

Het schilderij Boeren met koeien in een Drents landschap is het eerste schilderij dat het Drents Museum in bezit heeft van de Utrechtse kunstenaar Mollinger. Het is waarschijnlijk geschilderd in de buurt van Westerbork of Zweelo. Het museum had al zeven werken op papier van Mollinger.



De Drentse Meestercollectie bestaat verder uit werken van Hendrik Willem Mesdag, Vincent van Gogh, Max Liebermann en Jan Wiegers.