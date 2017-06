MOTORSPORT - De Italiaanse Moto2-coureur Lorenzo Baldassarri leek aan zijn verschrikkelijke val tijdens de kwalificatietraining op het TT Circuit in Assen aanvankelijk niets hebben overgehouden, behoudens een hersenschudding en een pijnlijke enkel. Nu blijkt in de enkel toch een breuk te zitten.

In zijn thuisland is inmiddels een titaniumplaatje tussen twee botdelen aangebracht. Evenals Moto3-coureur Antonelli, die tijdens de training in Assen een rugblessure opliep, moet hij de race op de Sachsenring logischerwijs aan zich laten voorbij gaan. Zijn landgenoot Federico Fuligni is de vervanger van Baldassarri, terwijl Danny Kent de stand-in wordt van Antonelli (teamgenoot van Bo Bendsneyder bij KTM).