'Saied H. was geen leider maar een onderaannemer'

ASSEN/MEPPEL – Dat hoofdverdachte Saied H. in drugszaak Maggiora de grote leider van een criminele organisatie was, ziet het Openbaar Ministerie verkeerd. Dat zei H.’s advocaat Louis de Leon woensdag in zijn pleidooi.

Op de achtste dag van het proces over de Meppeler drugszaak was het de beurt aan de advocaten van onder anderen H. (33) uit Meppel om het woord te voeren. Het OM eiste gisteren tien jaar cel tegen hem. Volgens officier van justitie Henk Mous was H. leider van een criminele organisatie die zijn weerga niet kende in Drenthe.“Die rol is te veel eer voor mijn cliënt. Hij was maar een onderaannemer van andere criminelen”, aldus De Leon. Daarmee doelt hij op contacten van Saied H. in Utrecht en Amsterdam. Die twee mannen zijn de echte leiders, legde De Leon uit. Hij vroeg de rechtbank een lagere straf op te leggen dan ‘dubbele cijfers’.De Amsterdammer was betrokken bij de twee drugstransporten uit de Dominicaanse Republiek, blijkt uit het politieonderzoek. Hij regelde dat de cocaïne, 88 kilo in totaal, in november 2014 en maart 2015 naar Nederland werd gebracht. Waarom de mannen in het onderzoek Maggiora niet zijn aangehouden, is niet duidelijk.Volgens H.’s advocaat zat de Meppeler in 2014 en 2015 voornamelijk zelf met zijn neus in de witte poeder en was het medeverdachte Ivo J. (28) uit Meppel, die in de Meppeler groep het meeste regelde. Dat de Meppelers nieuwe plannen maakten voor de invoer van vierhonderd kilo coke valt niet te bewijzen, zegt De Leon. Over de gewelddadige reputatie van Saied H. in Meppel zei hij dat zijn cliënt tijdens het onderzoek niemand met één vinger heeft aangeraakt.J. legde na zijn arrestatie bijna veertig verklaringen af, omdat hij besloot uit het criminele milieu te stappen. Daarin vertelde hij dat H. de grote man was en hij diens rechterhand. Het OM vindt J.’s verklaringen betrouwbaar.De advocaten van vrijwel alle medeverdachten zijn het daar niet mee eens. Ze vinden ook dat de rechtbank ze niet mag gebruiken als bewijs, omdat zij J. zelf niet als getuige hebben kunnen horen, omdat hij niet meewerkte. Daardoor hebben ze zijn betrouwbaarheid niet kunnen toetsen, vinden ze.Dat Ivo J. nu moet vrezen voor zijn leven en wordt beschermd door justitie komt niet door Saied H., zei zijn advocaat. H. zei zelf in zijn laatste woord dat J. en ook de bedreigde medeverdachte Pascal W. niet bang voor hem hoeven te zijn.Opmerkelijk was dat aanklager Mous zijn strafeis voor de in Duitsland wonende W. (44) woensdag aanpaste na het pleidooi van zijn advocaat. W. wordt verdacht van betrokkenheid bij één coketransport van 22 kilo, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.Advocaat Clarice Stenger vond de eis van twintig maanden cel veel te hoog, omdat W. alleen in 2014 bij de bende betrokken was en daarna op een zijspoor werd gezet. Ook vond ze witwassen niet bewezen, omdat nergens uit blijkt dat W. geld heeft verdiend aan de cocaïne. Mous gaf haar gelijk en trok tien maanden van zijn strafeis af.De rechtbank in Assen doet 1 augustus uitspraak in de zaak Maggiora. Dat duurt langer dan normaal omdat het een grote zaak is