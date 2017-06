Ouderen sjezen op scootmobiel door Roden

De deelnemers aan de scootmobielrit (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

RODEN - Een stoet met een behoorlijke snelheid reed woensdag door de gemeente Noordenveld. Het waren geen fietsen, ook geen auto's en zeker geen hardlopers. Nee, het waren scootmobielen!

Voor het eerst is er vanuit Roden een 'scootmobielrit' georganiseerd. Het initiatief komt van de 88-jarige Noor van Beusekom.



Fietsgemeente

"Noordenveld profileert zich echt als een fietsgemeente. Er zijn ontzettend veel fietsevenementen. Maar er kan nooit iemand in een scootmobiel mee", aldus Van Beusekom.



Ze klopte aan bij de stichting Welzijn in Noordenveld. "In Leek kennen ze wel een scootmobielclub, maar hier niet. Mevrouw van Beusekom kwam daarom met het idee om zo'n scootmobielrit in Roden te organiseren. Daar zijn we op ingegaan", vertelt Jannie Houwing van Welzijn in Noordenveld.



Sociale contacten

Tien mensen deden mee aan de scootmobielrit. "Voor een heleboel mensen is dit wel belangrijk, anders zitten ze maar thuis", zegt een van de enthousiaste deelnemers. Een ander voegt daaraan toe: "Je komt veel meer mensen tegen en je ontwikkelt dus veel meer sociale contacten."



De bedoeling is dat het niet bij één rit blijft. Volgens Houwing zijn er plannen om vaker scootmobielritten te gaan organiseren.