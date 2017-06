Patrick van der Duin wint derde etappe Wielermeerdaagse

WIELRENNEN - Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden heeft de derde etappe van de 35e Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier gewonnen.

Dat is een koers over 80 kilometer. Tweede werd Wessel Piersma uit Groningen en op de derde plek eindigde Frank Thomson uit Groningen, schrijft RTV Noord De drie vormden de kopgroep die na twintig kilometer koers wegreed uit een klein peloton. Vanwege de regen en een andere wedstrijd in Limburg verschenen 36 coureurs aan de start.Van der Duin nam ook de gele trui over. Hij heeft overigens al laten weten de Meerdaagse niet uit te rijden. De wedstrijd gaat vrijdagavond verder.