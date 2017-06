Lekker vies worden op modderdag

Van vies worden wordt je nieuwsgierig en creatief (foto: ANP Xtra / Roos Kole) Lekker spelen in de modder (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe) Kinderen maakten een modderschilderij in Wijster (Foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

WIJSTER - Het is vandaag 'modderdag'. Een dag waarop kinderen worden uitgenodigd om lekker te ravotten in de modder. Want buitenspelen in de natuur is leerzaam en leuk, vindt het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), dat de dag organiseert.

Volgens het IVN stimuleert spelen in de natuur de ontwikkeling van kinderen enorm. Ze zouden er nieuwsgierig en creatief van worden. In Drenthe wordt modderdag gevierd in Wijster bij kinderopvang Thuishuis Klavertje 4.



Moddertaart

Wie kan het verst door de modder glijden, de lekkerste moddertaart bakken of een mooi modderschilderij maken? Op Modderdag mag dat allemaal. “Eigenlijk is het iedere dag modderdag bij Thuishuis Klavertje 4” vertelt Gea Lamberts, eigenaar en leidster van de kinderopvang in Wijster.



Alle kinderen mogen regelmatig in de modder spelen bij Lamberts. “Vieze handen zijn niet erg, die kunnen gewassen worden” is haar motto. Gea organiseert daarom zelfs drie modderdagen zodat alle kinderen in de opvang de gelegenheid krijgen lekker met modder te spelen.