Mountainbikers en ruiters vormen teams tijdens Hippisch Holtrijk

Deelnemers oefenen voor Bike and Ride. (Foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Steeds vaker komen ze elkaar tegen in de Drentse bossen: mountainbikers en ruiters. Er is niet altijd even veel begrip voor elkaar. Voor de organisatie van Hipppisch Holtrijk bij Grolloo is dat een reden om een teamwedstrijd te organiseren.

Tijdens de derde editie van het paardensportevenement komen tien teams in de baan die bestaan uit een ruiter en een mountainbiker. Ze moeten samen een hindernistraject afleggen. "Het is bekend dat er in het bos wel eens probleempjes zijn. Deze wedstrijd is niet alleen leuk, maar leidt hopelijk ook tot meer onderling begrip", aldus voorzitter Derkjan Schepers van Hippisch Holtrijk.



Markwin Jagt komt op zijn fiets regelmatig paarden tegen. "Als je fanatiek bezig bent sta je er niet bij stil dat een paard makkelijk kan schrikken. Ik vind het een goed idee om deze wedstrijd samen te doen, ik doe er graag aan mee."



Derby

Hippisch Holtrijk duurt het hele weekend. Zondagmiddag is de afsluitende Derby van Drenthe, waarbij de paarden over een aantal natuurlijke hindernissen springen. Vorig jaar won Renate Beuving uit Odoorn deze wedstrijd en kreeg ze de hoofdprijs uitgereikt door gedeputeerde Henk Brink. De organisatie verwacht over het hele weekend zo'n 300 deelnemers.

