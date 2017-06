Emmen heeft er acht 'gezonde scholen' bij

Op een deel van de Gezonde Scholen wordt extra aandacht aan voeding besteed (Foto: Pixabay.com)

EMMEN - Acht scholen in de gemeente Emmen mogen zich de komende drie jaar een 'gezonde school' noemen. Die scholen werken structureel aan de gezondheid van kinderen.

Openbare basisscholen De Runde, ’t Eenspan, Delftlanden, De Iemenhof, De Anbrenge en De Dordtse Til hebben het vignet gekregen voor het thema ‘bewegen’. De Planeet, De Spil en De Dordtse Til behaalden het vignet (ook) op het thema ‘voeding’.



Voor het thema bewegen kregen de scholen hulp van studenten van de opleiding Sport Gezondheid Management van de Hanzehogeschool Groningen. Volgens Jan Duursma, locatieleider van 't Eenspan levert sport en bewegen niet alleen lichamelijk veel op, maar ook psychisch. "Je maakt je hoofd leeg of bent op een andere manier bezig met denken. Er wordt veel plezier beleefd aan sport en bewegen en er wordt op een andere manier contact gelegd en gecommuniceerd.”



De Planeet, De Spil en De Dordtse Til krijgen het vignet vanwege de omgang met voeding. Gaake Hagenauw, locatieleider van De Spil en De Planeet, legt uit hoe zijn scholen ermee omgaan. "In het kader van de gezonde school hebben we twee fruitdagen ingesteld. Dat betekent dat er op die dag in ieder geval fruit wordt gegeten en dat de lunch net als de ‘pauzehap’ gezond is. Daarnaast is woensdag een waterdag geworden. Op die dag mag er geen frisdrank en dergelijke gedronken worden.