Wethouder Bouke Arends: Dank voor alle steun na doodsbedreiging

EMMEN - “Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle hartverwarmende reacties en steun die ik gekregen heb.” Dat zegt de Emmer wethouder Bouke Arends, na de doodsbedreiging die hij kreeg in maart.

Arends moest toen samen met zijn vrouw drie weken onderduiken in Groot-Brittannië. De aanleiding hiervoor was de sluiting van het clubhuis van motorclub No Surrender begin dit jaar. Arends nam die beslissing als loco-burgemeester.“Ik heb een steunbetuigende brief gekregen van alle burgemeesters in Noord-Nederland”, vertelt de wethouder. “Daarnaast heb ik van veel inwoners brieven, kaartjes en reacties via social media gekregen. Ook van de gemeenteraad heb ik een attentie gekregen.”“Mede namens mijn echtgenote, hartelijk dank. Dat geeft veel steun in het werk en de ontwikkelingen die daar soms uit voortvloeien”, besluit Arends.Eric van Oosterhout, de nieuwe burgemeester Emmen, leeft met zijn wethouder mee. “Ik hoop dat het een eenmalig incident is geweest.”