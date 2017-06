Video: deze beelden van Srebrenica gingen de hele wereld over

ZUIDLAREN - De videobeelden van de stroom vluchtelingen uit de enclave Srebrenica gingen in 1995 de hele wereld over. Het zijn beelden gemaakt door Dutchbat militair Wim Dijkema uit Zuidlaren.

Dijkema maakte de val van de enclave mee. En zijn videobeelden zijn weer actueler dan ooit. Eergisteren bepaalde de rechter dat Nederland deels verantwoordelijk is voor de dood van zo'n 350 mannen die zich op de Nederlandse basis bevonden.De inwoner van Zuidlaren filmde veel tijdens zijn missie. Ook de situatie op de compound in Potocari in juli 1995. De maand waarin generaal Mladic met zijn troepen over Dutchbat heen walste.Het is volgens Wim Dijkema moeilijk voor te stellen voor buitenstaanders hoe het er was. "De situatie op de compound toen is onbeschrijfelijk. Er was geen eten en te weinig drinken. Er was een risico op het uitbreken van besmettelijke ziektes."Dijkema bleef filmen en heeft de beelden altijd bewaard. Ze laten een plek zien waar honderden vluchtelingen tegelijkertijd aan komen. Vrachtwagens vol. Zelfs zittend op dak en hangend aan de zijkant van het voertuig. Veel gewonden worden binnen gebracht. Al die mensen zijn op zoek naar een veilige plek.Maar eten en drinken is er bijna niet. Vluchtelingen doen hun behoefte in de voormalige fabriek, omdat ze bang zijn om geraakt te worden door een Servische sluipschutter. De beelden laten vluchtelingen zien die wanhoop uitstralen. Dutchbatters doen wat ze kunnen om ze op te vangen.Het filmmateriaal maakt inmiddels deel uit van de Nederlandse geschiedenis. Ze zullen nog regelmatig te zien zijn. Net zo lang totdat de kwestie een plekje heeft gekregen. Maar de vraag is of dat ooit gaat gebeuren.