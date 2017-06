Stelling: Ik vind verkopers op straat vervelend

ASSEN - Ben je net lekker aan het winkelen, komt er zo'n vrolijke jongen of meisje op je afstappen, gewapend met klembord en pen. Ze proberen donaties aan goede doelen, krantenabonnementen en het ondertekenen van petities bij het winkelend publiek aan de man te krijgen.

"Mensen zijn er vaak volledig op gefixeerd om de wervers te ontwijken. Ze lopen daardoor straal de winkels voorbij”, aldus directeur Sander van Golberdinge van Detailhandel Nederland tegen de Telegraaf De koepelorganisatie die landelijk 100.000 winkeliers vertegenwoordigt komt nu tegen de wervers in opstand. De straatverkopers hoeven van de organisatie niet helemaal uit het straatbeeld te verdwijnen, maar gemeentes moeten wel betere spelregels opstellen.Winkeliers zeggen dat ze klanten mislopen door de straatverkopers, omdat klanten zo snel mogelijk langs hen, en daarmee ook de winkel, lopen. Hoe ervaart u wervers op straat? Vindt u ze vervelend, of heeft u er geen last van?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over de prijs van vliegtickets. Aan de ene kant doen we van alles om het milieu te ontlasten, maar we springen tegelijkertijd wel massaal in een vliegtuig naar de andere kant van de wereld. Wij stelden, vliegen is te goedkoop. Ruim 65 procent is het met de stelling eens. Iets minder dan 35 procent van de stemmers is het ermee oneens. In totaal stemden 1.574 mensen.