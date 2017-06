Bloemisten blij: bloemenveiling Eelde houdt vast aan fysieke klok

EELDE - Handelaren die bloemen kopen doen dit steeds vaker op basis van plaatjes op internet. Maar niet op de bloemenveiling in Eelde. Daar houden ze de fysieke klok in ere.

'Hier worden de bloemen nog omhoog gehouden. Mensen kunnen ze zien, ruiken en voelen', vertelt Ronald Hartman van Flora Holland aan RTV Noord Voorlopig blijft de bloemenveiling op Eelde op deze manier werken, benadrukt Hartman. "Het is voor onze klanten heel belangrijk. Zo houden ze een stukje feeling met het product."Een groot verschil tussen de veiling in Eelde en die bijvoorbeeld in Naaldwijk, is dat in Eelde de bloemisten zelf komen. "Op andere veilingen zit er vaak nog een handelaar tussen", legt Hartman uit. "Hier komen bloemisten, die zelf met de producten werken. Zij kopen de bloemen, nemen ze mee in de auto en verkopen ze in hun eigen zaak."Eén van de bloemisten is Miranda de Groot van Bloemig Kado. "Ik ben heel blij met Eelde. Zo houd je gevoel met je handel, je ziet wat je koopt."Ze zou het dan ook jammer vinden als Eelde ook digitaal gaat. Maar zover is het voorlopig niet volgens Hartman. "Zolang onze klanten een fysieke klok willen, doen we dat. Vier dagen per week komen de bloemen hier nog op een presenteerkarretje voorbij."