Treant Zorggroep doet mee aan landelijk kankeronderzoek op basis van DNA

Verpleegkundig specialist Oncologie Gea Ypenga en internist-oncoloog Sophia van den Boogerd (foto: André Weima Fotografie)

HOOGEVEEN - Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in onder meer Emmen en Hoogeveen, heeft zich aangesloten bij een landelijke studie met een nieuwe kijk op de behandeling van kanker. Deze studie brengt de genetische eigenschappen (DNA) van tumoren in kaart.

Dit onderzoek kan volgens Treant uiteindelijk leiden tot meer maatwerk in de kankerzorg.



De CPCT-02 studie is een initiatief van het Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC en UMC Utrecht. Treant Zorggroep haakt daar, samen met 27 andere ziekenhuizen in Nederland, op aan. Het onderzoek richt zich op volwassen patiënten met gevorderde of uitgezaaide kanker, die alleen in aanmerking komen voor een palliatieve (dus niet genezende) behandeling.



Patiënten van Treant die aan de criteria voldoen, worden gevraagd of zij willen meedoen aan de studie. In Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen kunnen zij vervolgens een extra stukje tumorweefsel (biopt) en bloed laten afnemen. De biopten worden verzameld in een nationale databank, waar het DNA-profiel van de tumor wordt bepaald en vastgelegd.



Geen garantie

Omdat het onderzoek een nieuwe visie op de behandeling van kanker is, kan Treant niet garanderen dat dit later tot een effectieve behandeling voor individuele patiënten zal leiden. "Deze studie is vooral belangwekkend voor toekomstige patiënten met kanker", benadrukt Sophia van den Boogerd, internist-oncoloog en binnen Treant Zorggroep hoofdonderzoeker van de CPCT-02 studie.



Zijn er voor de desbetreffende patiënt geen reguliere behandelmogelijkheden meer voorhanden, dan wordt aan de hand van het DNA-profiel van de tumor bekeken of de patiënt in aanmerking kan komen voor specifiek geneesmiddelenonderzoek.



De toekomst

Van den Boogerd hoopt in de toekomst iedere patiënt met kanker een behandeling op maat te kunnen aanbieden. Zij is blij dat Treant deelneemt aan deze studie. "Inzicht in DNA-kenmerken als basis voor kankerbehandelingen is dé toekomst", benadrukt de hoofdonderzoeker. "Daarom willen we onze patiënten deelname aan deze studie absoluut kunnen aanbieden."